Антонов рассказал об организации голосования на выборах президента России в США

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе интервью телеканалу RTVI рассказал об организации выборов российского президента на территории США.

«Там, где есть наши (представительства. — RT), будут открыты избирательные участки», — заявил дипломат.

Антонов добавил, что кроме этого, мобильные участки для голосования будут развёрнуты в 14 американских городах.

«В 14 городах США, в том числе в Сан-Франциско, будут развернуты мобильные участки (для голосования. — RT)... Единственное, (там. — RT) мы будем устраивать досрочное голосование. Никуда не придётся лететь», — передаёт РИА Новости слова посла.

Ранее Антонов рассказал о желании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.