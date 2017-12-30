Победителем шоу «Голос» стал Селим Алахяров

Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал подопечный российского певца Александра Градского Селим Алахяров. Об этом сообщается в Twitter проекта.

«Страна сделала свой выбор! Победитель «Голос—6» Селим Алахяров исполнил песню Муслима Магомаева «Чёртово колесо», — говорится в тексте сообщения. Страна сделала свой выбор! Победитель #Голос6 Селим Алахяров исполнил песню Муслима Магомаева «Чертово колесо» https://t.co/cDzfnwQsOEpic.twitter.com/tQi8A5EuYK — #Голос6 (@voice1tv) 29 декабря 2017 г. Ранее стали известны имена победителей Российской национальной музыкальной премии.