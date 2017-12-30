Посольство России в США прокомментировало ситуацию с американскими сенаторами

Посольство России в США прокомментировало ситуацию вокруг отмены визита двух американских сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Джона Баррассо в Москву в связи с отказом российской стороны в выдаче визы их коллеге Джоан Шаин. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.

Российское посольство уточнило, что Шаин было отказано в выдаче визы в связи с тем, что ранее она была включена в «чёрный список» в ответ на недружественные действия США в отношении России.

We have repeatedly offered to Washington to renounce sanctions as a detrimental method of conducting foreign policy. Harm set - harm get

➡️ https://t.co/ctvZrWaER2 👈@SenatorShaheen@kyledcheneypic.twitter.com/mXQCjo1Hgy — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 29 декабря 2017 г.

Сообщается, что остальные представители конгресса Соединённых Штатов и члены делегаций получили необходимые документы.

При этом отмечается, что в российской дипмиссии предложили американской стороне выход из создавшейся ситуации. Согласно содержанию выдвинутой инициативы, лица, чьи фамилии внесены в «чёрный список», могли бы получить визы в ответ на зеркальные уступки со стороны США.

В ответ на подобное предложение Россия получила отказ.

В посольстве подчеркнули, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России «необъективны» и вновь заявили о желании восстановить межпарламентские связи между странами.

Ранее сообщалось, что два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге.