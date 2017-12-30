Посольство России в США прокомментировало ситуацию с американскими сенаторами
Российское посольство уточнило, что Шаин было отказано в выдаче визы в связи с тем, что ранее она была включена в «чёрный список» в ответ на недружественные действия США в отношении России.
We have repeatedly offered to Washington to renounce sanctions as a detrimental method of conducting foreign policy. Harm set - harm get— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 29 декабря 2017 г.
➡️ https://t.co/ctvZrWaER2 👈@SenatorShaheen@kyledcheneypic.twitter.com/mXQCjo1Hgy
Сообщается, что остальные представители конгресса Соединённых Штатов и члены делегаций получили необходимые документы.
При этом отмечается, что в российской дипмиссии предложили американской стороне выход из создавшейся ситуации. Согласно содержанию выдвинутой инициативы, лица, чьи фамилии внесены в «чёрный список», могли бы получить визы в ответ на зеркальные уступки со стороны США.
В ответ на подобное предложение Россия получила отказ.
В посольстве подчеркнули, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России «необъективны» и вновь заявили о желании восстановить межпарламентские связи между странами.
Ранее сообщалось, что два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге.