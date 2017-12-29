На Белорусский вокзал прибыл специальный поезд с подарками от Деда Мороза

На Белорусский вокзал в Москве прибыл специальный поезд с подарками от Деда Мороза, сообщает m24.

Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, это конечная точка маршрута. Состав приехал в рамках проекта «Путешествие Деда Мороза».

Поезд стартовал из Владивостока 2 ноября. Он сделал остановки в 28 городах, среди которых Красноярск, Екатеринбург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ярославль.

В МЖД отметили, что главная задача проекта — помощь детям из многодетных семей, детям с особенностями развития и здоровья, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

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