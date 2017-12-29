Эксперт прокомментировал ДТП на «Сходненской»

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал дорожно-транспортное происшествие у станции метро «Сходненская» в Москве, сообщает НСН.

«Это не совпадение. За последние годы очень много аварий было с общественным транспортом — не только в Москве, но и в регионах. Я думаю, что это сигнал неблагополучия в отрасли», — заявил эксперт.

Он предположил, что что-то не в порядке с автобусным парком. Как считает Похмелкин, причины разные — где-то автобусы неисправны, где-то проблемы с водителями, и здесь нужно разбираться очень основательно.

По словам эксперта, в ситуации, когда водитель может причинить вред жизни и здоровью людей, действует понятие крайней необходимости, сформулированное в Кодексе об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места ДТП с участием автобуса у метро «Сходненская».

Также URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.