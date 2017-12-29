Ликсутов рассказал о высокой плотности дорог в Москве

Заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Москве плотность дорог в восемь раз выше, чем в Нью-Йорке.

«Плотность дорог в Москве без учёта Новой Москвы — 25 кв. м на одну машину. На одну тыс. жителей у нас приходятся 340 автомобилей. Для сравнения: в Нью-Йорке эта цифра составляет 205 кв. м, в Лондоне — 95, в Сингапуре — 75, в Лос-Анджелесе — 155», — цитирует «Газета.Ru» Ликсутова.

Он также отметил, что в России за последние шесть лет выросло число зарегистрированных машин до 4,2 млн штук.

Ранее Ликсутов в интервью газете «Известия» рассказал о развитии транспортной системы в Новой Москве.