Власти Москвы прокомментировали установку бетонных блоков у метро

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Павел Астахов
Бетонные блоки, которые устанавливают возле станций метро в Москве, уберут после новогодних праздников. Об этом RT сообщила руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
Власти Москвы прокомментировали установку бетонных блоков у метро
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«Планомерная работа по организации безопасности — оборудованию пространств заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в местах массового скопления людей, — проводится уже не первый год. Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах — в местах массового скопления людей. В том числе там, где проводится фестиваль «Путешествие в Рождество». Их устанавливают для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Бетонные блоки планируется убрать после новогодних праздников», — сказала Романова. 

У входов в подземные пешеходные переходы возле станций московского метро начали устанавливать заграждения. В частности, бетонные блоки появились около станций «Славянский бульвар», «Авиамоторная», «Калужская», «Выхино», «Тушинская» и других.

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25 декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Погибли четыре человека, более 10 получили ранения.

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