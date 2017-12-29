На месте наезда автобуса на остановку в Москве работают сотрудники МВД

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве RT сообщили, что сотрудники ведомства проводят осмотр места, где автобус совершил наезд на остановку.

«Сотрудники выехали. Сейчас проводится проверка. После осмотра места будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который врезался в остановку на северо-западе Москвы, уходил, по предварительным данным, от столкновения с другим автомобилем.

В настоящее время известно о трёх пострадавших в результате аварии.