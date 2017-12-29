В Генштабе заявили о полном выполнении плана осеннего призыва в России

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Первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооружённых сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил газете «Красная звезда» о полном выполнении плана осеннего призыва.

«Указ президента Российской Федерации выполнен в полном объёме. В Вооружённые силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тыс. человек»,— сказал он.

При этом Бурдинский отметил, что 2,4 тыс. из них — крымчане, призыв которых в ряды российской армии ведётся уже третий год.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года.

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