Тверской суд Москвы заочно вынесет приговор Браудеру 29 декабря

Тверской суд Москвы заочно вынесет приговор по делу о неуплате налогов основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Браудера Александра Головина.

По его словам, прокурор потребовал приговорить обвиняемого к девяти годам заключения и взыскать с него штраф.

Ранее сообщалось, что Россия ведёт расследование в отношении деятельности Hermitage Capital в 1990-е и начале 2000-х годов, в том числе касательно использования фирмой кипрских офшоров для вывода денег из России.

В октябре стало известно, что депутаты Европарламента обратились к президенту Кипра Никосу Анастасиадису с письмом, в котором они выражают некую «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов» по делу Браудера.

Позже Генеральный прокурор России Юрий Чайка написал письмо председателю Европарламента Антонио Таяни в связи с вмешательством в расследование.