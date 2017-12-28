Эвакуированных из жилого дома из-за взрыва газа людей в Екатеринбурге разместят в школе

Эвакуированных жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, отправят в одну из школ Екатеринбурга, переоборудованную в пункт временного размещения (ПВР).

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В качестве временного объекта для размещения погорельцев предполагается здание школы №98. Специалисты проведут обследование на предмет безопасного пребывания в доме. Горячее питание будет организовано до конца дня», — заявил глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

Ранее стало известно, что в посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.

29 ноября портал «Юга.ру» сообщал, что при взрыве газа на кухне в частном доме в Геленджике пострадал один человек.