В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс

В России с 1 января 2018 года завершится переход на новые учётные номера нескольких десятков федеральных трасс.

«Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 года №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 1 января 2018 года завершится переход на новые учётные номера автомобильных дорог», — говорится в сообщении Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Буква «M» будет использоваться для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков» (с нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией).

Буква «Р» используется для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России.

Буква «А» — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.



