В Императорском доме прокомментировали запись Кшесинской о беременности от Николая II

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в разговоре с RT прокомментировал подтверждение Госархивом подлинности записей балерины Матильды Кшесинской о беременности от Николая II.

«Тут никакой сенсации нет. То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность. Но подлинность записей ещё не говорит о подлинности факта. Поэтому необходимо дальнейшее расследование. Хотя, насколько известно о моральном облике Матильды Кшесинской, нарочито врать она бы не стала. Она очень благоговейно относилась к своим отношениям с цесаревичем. Поэтому с высокой долей вероятности этот факт имел место», — сказал Закатов.

Он добавил, что возможная беременность Кшесинской от Николая II не бросает тени на святой образ императора.

«Святость не предполагает абсолютной безгрешности и безошибочности. Не предполагает отсутствие каких-то увлечений и ошибок в молодости», — заключил глава канцелярии.

Ранее в Госархиве подтвердили подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II.