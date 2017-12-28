В Императорском доме прокомментировали запись Кшесинской о беременности от Николая II

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Павел Астахов
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в разговоре с RT прокомментировал подтверждение Госархивом подлинности записей балерины Матильды Кшесинской о беременности от Николая II.

«Тут никакой сенсации нет. То, что между будущим императором Николаем II и Матильдой Кшесинской был роман, известно. Вполне возможно, что могла быть и беременность. Но подлинность записей ещё не говорит о подлинности факта. Поэтому необходимо дальнейшее расследование. Хотя, насколько известно о моральном облике Матильды Кшесинской, нарочито врать она бы не стала. Она очень благоговейно относилась к своим отношениям с цесаревичем. Поэтому с высокой долей вероятности этот факт имел место», — сказал Закатов. 

Он добавил, что возможная беременность Кшесинской от Николая II не бросает тени на святой образ императора. 

«Святость не предполагает абсолютной безгрешности и безошибочности. Не предполагает отсутствие каких-то увлечений и ошибок в молодости», — заключил глава канцелярии. 

Ранее в Госархиве подтвердили подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II.

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