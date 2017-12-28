Адвокат прокомментировал задержание стрелка с фабрики «Меньшевик»

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Адвокат Тимур Батиралиев прокомментировал задержание устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» Ильи Аверьянова, передаёт kp.ru.

«Как мне сообщил инсайдер из МВД, при задержании Аверьянов сопротивление не оказывал», — заявил юрист.

По его словам, сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в воздух, а сам Аверьянов не был ранен.

«Экспертам ещё предстоит выяснить, в каком эмоциональном состоянии он находился в момент совершения преступления», — отметил Батиралиев.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов подтвердил, что Аверьянов сопротивления не оказывал. Стрелок уже передан сотрудникам Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что соседи бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в беседе с телеканалом «360» охарактеризовали его как вспыльчивого человека.

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