В Минкомсвязи заявили об отмене роуминга в России в первом полугодии 2018 года

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что роуминг на территории России будет отменён в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году», — сказал министр.

По его словам, в течение первого-второго кварталов 2018 года все вопросы могут быть решены.

«Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьёзных вопросов уже не останется», — отметил Никифоров.

Ранее в ФАС заявили, что отмена внутрисетевого роуминга в России не должна привести к росту тарифов.

В июне ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил, что поддерживает принятие законопроекта об отмене национального роуминга.