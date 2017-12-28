В Калининграде 270 автомобилей выстроились в форме новогодней ёлки

В Калининграде автомобилисты составили ёлку из 270 машин, украсив её звездой из полицейских автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«В Калининграде сообщество автомобилистов при поддержке Госавтоинспекции и ДОСААФ организовали масштабную новогоднюю акцию «Автоёлка». Более 270 автомобилистов выстроились на аэродроме Девау в форме ёлочки, а звезду сформировали автомобили ГИБДД», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после слов «Ёлочка, зажгись!» все автомобилисты включили фары и «аварийки».

Ранее в Чите 159 автомобилей выстроились в форме новогодней ёлки.

НСН сообщала, что к Новому году на Тверской улице в Москве появятся фигуры сказочных героев.