Эксперт прокомментировал тактику устроившего взрыв в магазине Петербурга

Вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев в разговоре с RT поделился мнением о взрыве, произошедшем в Санкт-Петербурге в магазине «Перекрёсток».

«Это может быть такой элемент, как насыщающий террор. Совершается много мелких террористических актов, в каждом отдельном случае гибнут не такое большое количество людей, но их много, и они создают атмосферу страха», — отметил Сундиев.

Он добавил, что, к сожалению, информацию о том, как изготовить подобные устройства, может найти любой желающий.

«Это самодельное взрывное устройство, и такие самоделки не всегда отвечают всем требованиям, поэтому взрыв мог быть случайным. К сожалению, сейчас любой желающий может найти информацию о том, как изготовить подобные устройства», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Петербурге был совершён террористический акт.