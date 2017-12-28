В Сургуте задержан укравший мешок подарков с детского утренника

В Сургуте 31-летний мужчина украл мешок подарков с детского утренника. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в 12 тыс. руб.

«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемый в краже задержан. Возбуждено уголовное дело по статьей «Кража».