В Сургуте задержан укравший мешок подарков с детского утренника

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В Сургуте 31-летний мужчина украл мешок подарков с детского утренника. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в 12 тыс. руб.

«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемый в краже задержан. Возбуждено уголовное дело по статьей «Кража».

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