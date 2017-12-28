Глава Ростуризма рассказал о планах по развитию религиозного туризма

В России в 2018 году планируется развивать религиозный туризм. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», — пояснил Сафонов.

По его словам, религиозный туризм имеет большое значение для духовного обогащения и для приобщения к традиционным ценностям.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что Краснодарский край и Крым стали самыми популярными направлениями на новогодние каникулы среди россиян.