Глава Ростуризма рассказал о планах по развитию религиозного туризма

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В России в 2018 году планируется развивать религиозный туризм. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», — пояснил Сафонов.

По его словам, религиозный туризм имеет большое значение для духовного обогащения и для приобщения к традиционным ценностям.

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