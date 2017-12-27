Онищенко призвал отказаться от поездок в экзотические страны на Новый год

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует отказаться от поездок в экзотические страны на Новый год.

«Если у кого-то есть возможность куда-то поехать, то не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своём климатическом поясе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Онищенко, резкая перемена климата может вызвать стресс и ослабить иммунитет.

«Для старших возрастных групп и для детей это вообще опасно… может даже вызвать какие-то заболевания», — пояснил он.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что Краснодарский край и Крым стали самыми популярными направлениями на новогодние каникулы среди россиян.