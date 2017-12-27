В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, в среду ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами возможны порывы, достигающие 27 м/с. Также прогнозируется снегопад, в отдельных районах сильный, и метель.
«По югу края возможно отложение мокрого снега, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы», — рассказали в главном управлении МЧС России по региону.
Спасатели советуют хотя бы временно убрать с балконов и лоджий незакреплённые предметы. Личный транспорт лучше не оставлять у рекламных конструкций и старых деревьев. На дорогах рекомендуется неукоснительно соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.
Ранее Nation News сообщало, что главное управление МЧС России по Ростовской области объявило в регионе штормовое предупреждение на сутки начиная с понедельника, 25 декабря.