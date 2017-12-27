Магазин в Петербурге эвакуирован после взрыва
«В настоящий момент магазин закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет», — говорится в сообщении пресс-службы торговой сети, поступившем в RT.
Как передаёт ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительной причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва неустановленного предмета в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге.
В результате инцидента четыре человека госпитализированы.