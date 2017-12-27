Источник: поезд сломался в тоннеле салатовой ветки метро Москвы

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В тоннеле Люблинско-Дмитровской линии московского метро остановлено движение между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» из-за сломавшегося в тоннеле поезда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Остановлено движение из-за технической неисправности состава от «Дубровки» и «Чкаловской» в сторону центра, в сторону области поезда идут с увеличенными интервалами», — отметил источник.

В конце ноября поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена по техническим причинам следовали с увеличенными интервалами.

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