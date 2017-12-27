Четыре чиновника из ЯНАО получили взыскания после выступления школьника в бундестаге

Четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя на Ямале получили дисциплинарные взыскания после проверки, которая связана с выступлением школьника из ЯНАО в немецком бундестаге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитическое управление муниципалитета.

«Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя. — RT) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на директора гимназии и заместителя директора по учебно-воспитательной работе также наложены выговоры.

Подчёркивается, что поездка школьников в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом, поскольку руководство гимназии не уведомило власти Нового Уренгоя о договорённостях с немецкой стороной.

Ранее школьник из ЯНАО рассказал, что в сети его выступление в бундестаге опубликовано не полностью — без «самой важной» части речи.

В ходе выступления в бундестаге он рассказал историю немецкого солдата, который принимал участие в Сталинградской битве.

По его словам, биография военного тронула его и «подтолкнула к посещению захоронения солдат вермахта» вблизи Копейска, где он «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».