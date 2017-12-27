Источник: кинологи проверяют отель в центре Москвы после звонка о минировании

Кинологи и сотрудники экстренных служб проверяют отель Golden Apple в центре Москвы после анонимного звонка о минировании.

«Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: ул Малая Дмитровка, д. 11, где расположен отель Golden Apple», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах столицы.

Ранее стало известно, что в Хорошёвском районе Москвы задержан мужчина, который подозревается в ложном минировании торгового центра.

URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.