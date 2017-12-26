Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему кажется странным решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего ещё не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он также отметил, что солидарен с позицией России по статусу Иерусалима.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.