Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму
«Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего ещё не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он также отметил, что солидарен с позицией России по статусу Иерусалима.
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.