Минобороны испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства.

«26 декабря 2017 года боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что целью пуска «стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».

«В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», — добавили в ведомстве.

26 сентября Минобороны также сообщило об испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».