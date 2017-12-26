Роструд запустит собственную соцсеть деловых контактов

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в феврале 2018 года запустит собственную социальную сеть деловых контактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Михаила Иванкова.

«В феврале 2018 года мы намерены запустить собственную социальную сеть. Это будет аналог LinkedIn — международной крупной сети, но с более расширенным функционалом», — заявил он.

Иванков отметил, что каждый работодатель будет иметь свой личный профиль, что, по его словам, поспособствует повышению качества оценки компании.

В ноябре «Газета.Ru» сообщала, что Минтруд зафиксировал рост численности безработных граждан в 61 регионе России.