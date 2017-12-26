Патриарх Кирилл призвал верующих принять участие в президентских выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять участие в выборах президента России в марте 2018 года.

«Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие, для того чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны», — цитирует РИА Новости патриарха.

Ранее в ЦИК заявили, что число желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году возросло до 45.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.