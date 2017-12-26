В Кремле прокомментировали отказ ЦИК зарегистрировать кандидатуру Навального

Неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов на законных основаниях не может повлиять на их легитимность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он прокомментировал мнение ряда аналитиков о том, что неучастие в выборах оппозиционера Алексея Навального может снизить явку и легитимность.

По словам Пескова, в Кремле знакомы с такой точкой зрения, но не согласны с ней.

25 декабря ЦИК отказала Навальному в праве участвовать в президентских выборах из-за неснятой судимости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.