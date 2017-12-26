Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у станции метро «Славянский бульвар»

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Двое пострадавших в результате ДТП с автобусом, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах. Из них двое в тяжёлом состоянии, шесть человек в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что опознаны все погибшие в ДТП.

Автобус въехал в подземный переход в Москве днём 25 декабря. В результате инцидента погибли четыре человека.

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