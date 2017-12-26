Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»

Опознаны все погибшие в результате ДТП с автобусом, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар».

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. «Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения», — говорится в сообщении. Авария произошла днём 25 декабря. У станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека.