Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»
Опознаны все погибшие в результате ДТП с автобусом, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар».
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения», — говорится в сообщении.
Авария произошла днём 25 декабря. У станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard