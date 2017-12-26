Совфед одобрил ужесточение наказания за телефонный терроризм
Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм.
Об этом сообщает РИА Новости.
Максимальная санкция подразумевает до 10 лет лишения свободы.
Согласно закону, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлёкшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Если подобное действие повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия, то предусматривается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм.
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