Заводчики орловских рысаков переехали в Рязанскую область

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Пермский племенной конный завод №9, занимающийся разведением знаменитых орловских рысаков, переехал в Рязанскую область, передаёт URA.RU.

В ноябре Пермская станция по борьбе с болезнями животных обратилась в краевой арбитражный суд с иском против конезавода, и суд обязал предприятие освободить помещение, занимаемое без договора аренды.

«Полтора года назад краевые власти обещали нам, что договор аренды будет с нами заключён, а в итоге всё закончилось выселением», — заявил владелец конезавода Сергей Левитан.

Орловские рысаки — порода русских лошадей, которую вывели в Воронежской губернии во второй половине XVIII века. Пермский конезавод — единственный, где содержатся чистокровные орловские рысаки.

Тем временем, как передаёт kp.ru, в горах Сочи 27 декабря откроют оленью ферму. На горнолыжный курорт завезли особей северных оленей.

Рога таких животных отрастают на 2 см в день. Затем северные олени их сбрасывают. Таким образом, коллекционеры могут получить сувенир гуманным путём.

Ранее сообщалось, что в Китае в центре по разведению диких животных родились два жеребёнка лошади Пржевальского.

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