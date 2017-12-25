В Башкирии нашли снаряд времён Гражданской войны

В Белорецком районе Башкирии обнаружили снаряд времён Гражданской войны, сообщает kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе отделения Росгвардии по региону, боеприпас был найден местным жителем, который занимался земляными работами на участке.

«При обследовании боеприпаса сапёры установили, что обнаруженный предмет является артиллерийским снарядом времён Гражданской войны со следами сильной коррозии на корпусе», — заявили в пресс-службе.

Снаряд вывезли и уничтожили на поле, вдали от людей и жилых домов.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу реки Туры в Тюменской области нашли боевую гранату.