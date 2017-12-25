Минобороны получило третий сторожевой корабль «Адмирал Макаров»

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Минобороны России получило третий сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергея Михайлова.

«Приёмо-передаточный акт на СКР (сторожевой корабль) «Адмирал Макаров» подписан на ПСЗ «Янтарь» 25 декабря. Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Минобороны России капитан первого ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что подъём флага Военно-морского флота на корабле состоится 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что в Ленинградской области торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». 

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