Минобороны получило третий сторожевой корабль «Адмирал Макаров»

Минобороны России получило третий сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергея Михайлова.

«Приёмо-передаточный акт на СКР (сторожевой корабль) «Адмирал Макаров» подписан на ПСЗ «Янтарь» 25 декабря. Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Минобороны России капитан первого ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что подъём флага Военно-морского флота на корабле состоится 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что в Ленинградской области торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун».