Эксперт прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы президента

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал RT отказ Центризбиркома блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения на президентских выборах из-за неснятой судимости.

«Это было ожидаемо. Есть законодательство, есть комментарий Конституционного суда. Есть сложившаяся практика, правда, на выборах другого уровня — муниципальных, региональных. Но тем не менее людей, которые имеют аналогичную непогашенную судимость, не допускали в качестве кандидатов на выборы. Почему для Алексея Навального должно быть сделано исключение?» — сказал эксперт.

Ранее Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы для его самовыдвижения на президентских выборах из-за неснятой судимости.

17 октября глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что по закону Навальный не может баллотироваться на пост президента России из-за судимости.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова признал блогера Навального виновным по делу о хищении денег компании «Кировлес» и назначил ему пять лет условного срока.