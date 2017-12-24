Кадыров рассказал о планирующих атаки в Чечне террористах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире передачи «Итоги недели» на НТВ рассказал, что у властей есть данные об отправленных для совершения атак на территории республики террористах.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придём в Россию, мы вам покажем, мы взорвём, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — цитирует Кадырова РИА Новости.

По его словам, в Чечне все каналы, ходы и выходы находятся под контролем.

Ранее Кадыров заявил о необходимости введения смертной казни для террористов.