Гордон прокомментировала предвыборную программу Собчак

Короткая ссылка
Журналист Екатерина Гордон на своей странице в Facebook обвинила телеведущую Ксению Собчак в плагиате.

«То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения...Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет», — написала Гордон.

Она также призвала телеведущую «объединиться во благо родины» и «бороться за реальное дело».

18 октября Собчак объявила о своём намерении участвовать в выборах президента России. 23 декабря она представила свою предвыборную программу.

30 октября Гордон заявила, что намерена участвовать в выборах президента страны в качестве самовыдвиженца. 

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119