Гордон прокомментировала предвыборную программу Собчак

Журналист Екатерина Гордон на своей странице в Facebook обвинила телеведущую Ксению Собчак в плагиате.

«То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения...Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет», — написала Гордон.

Она также призвала телеведущую «объединиться во благо родины» и «бороться за реальное дело».

18 октября Собчак объявила о своём намерении участвовать в выборах президента России. 23 декабря она представила свою предвыборную программу.

30 октября Гордон заявила, что намерена участвовать в выборах президента страны в качестве самовыдвиженца.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.