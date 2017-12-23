Политолог считает большой ошибкой название предвыборной программы Собчак

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с RT оценил предвыборную программу «123 трудных шага» телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться на пост президента России.

«Ошибка заключается в том, что, называя программу «123 трудных шага», Собчак делает её довольно неудобоваримой для избирателя. Закон пиара — это делать всё простым. Например, «5 шагов к…» или «10 шагов к…». Такие названия можно было бы интерпретировать как удачные. Но 123 шага — слишком много, чтобы даже рядовой либеральный избиратель почувствовал, что ему интересно всё изучить и прочитать», — сказал он.

По словам эксперта, это является большой ошибкой «с точки зрения презентации названия предвыборной программы».

Ранее Собчак представила свою предвыборную программу из 123 пунктов, содержащую предложения по внутренней и внешней политике.