Посольство России в США обнародовало фото «самой вкусной части» подарков из Крыма

Посольство России в США в своём Twitter опубликовало фото «самой вкусной части» подарков от дипмиссии из Крыма.

Отмечается, что в подарочный комплект входят, в частности, крымское вино и лавандовый мёд.

The most delicious part of #Christmas and #NewYear presents of the Russian Embassy🎁:

Famous Crimean🇷🇺 @Massandra_fgup and Californian🇺🇸 wines as well as Crimean Lavender honey 🍯 🔹

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Вкусная часть новогодних подарков от Посольства России в США🎅🏻 pic.twitter.com/b8MaktzPSf — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 23 декабря 2017 г.

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что в среднем каждый россиянин намерен потратить 3,2 тыс. рублей на подарки близким.