Посольство России в США обнародовало фото «самой вкусной части» подарков из Крыма

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Посольство России в США в своём Twitter опубликовало фото «самой вкусной части» подарков от дипмиссии из Крыма.

Отмечается, что в подарочный комплект входят, в частности, крымское вино и лавандовый мёд.

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что в среднем каждый россиянин намерен потратить 3,2 тыс. рублей на подарки близким.

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