«Коммунисты России» выдвинут Сурайкина кандидатом в президенты

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«Коммунисты России» на своём съезде выдвинут председателя ЦК партии Максима Сурайкина кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на отчётно-выборном съезде будут рассмотрены вопросы участия партии в предвыборной кампании, переизбрания руководящих органов и выдвижения кандидата.

Программа Сурайкина, по данным агентства, предполагает, в частности, строительство бесплатного жилья, повышение пенсий и средних зарплат, а также возвращение бесплатного образования и медицины.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидатом в президенты России от партии выдвинут директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что к настоящему моменту в президентских выборах 2018 года намерены принять участие 17 партий и 19 самовыдвиженцев. 

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. 

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