Эксперт оценил эффективность предвыборной программы Собчак

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал предвыборную программу «123 трудных шага» телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России.

«Сейчас 3% людей готовы голосовать за Собчак и её программу, поэтому достаточно того, что она просто есть, кому-то нравится и, наверное, послужит неким этапом развития политической карьеры Ксении, которая достигнет пика лет через 10—15. Тогда уже она сможет попробовать реализовать изменённую программу, увеличившуюся, вероятно, до 500 шагов к тому времени», — сказал эксперт.

При этом Колядин добавил, что объёмные программные требования Собчак, состоящие из 123 пунктов, могут отпугнуть избирателя.

«Человек в состоянии охватить одним взглядом короткий цикл каких-то заявлений, но у него чаще всего нет никакого желания часами копаться в идеях одного из аутсайдеров кампании, пытаясь разобраться, что же нового он изобрёл», — подчеркнул политолог.

Ранее Собчак представила свою предвыборную программу из 123 пунктов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал большой ошибкой название предвыборной программы Собчак.