В субботу, 23 декабря, в Краснодаре прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что праздник стартовал на площади Пушкина, затем Деды Морозы отправились заряжать «Снежинки желаний».

«По пути артисты останавливались у Краснодарского музыкального театра, Краснодарского краевого театра кукол и Краснодарской филармонии имени Пономаренко, где шествие встречали новогодними концертными номерами», — рассказали в пресс-службе Минкультуры региона.

Также сообщается, что колонну сопровождал детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» из Новороссийска.

Ранее стало известно, что парад Снегурочек состоится в Ростове-на-Дону 29 декабря.

URA.RU передавало, что в Кургане появилась возможность бесплатно получить ёлку.