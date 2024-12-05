Захарова: получение Украиной ЯО нарушит договор о нераспространении

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Передача Украине ядерного оружия (ЯО) станет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и создаст риски международной безопасности.
Захарова: получение Украиной ЯО нарушит договор о нераспространении
  • РИА Новости

Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

«Это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать», — заявила дипломат.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X заявил, что в американском правительстве обсуждают возможность передачи киевским властям ядерного оружия.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что передача украинским властям ядерного оружия приведёт мир к апокалипсису.

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