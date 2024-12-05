Стало известно, сколько стоит снять коттедж на Новый год

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В России средняя стоимость бронирования загородных домов и квартир на новогодний период составляет 10 760 рублей.
Стало известно, сколько стоит снять коттедж на Новый год
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Самые популярные направления — Москва и Подмосковье, где забронировать коттедж на Новый год в среднем обойдётся в 27 880 рублей за ночь. Таунхаус будет стоить дешевле — 23 400 рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, где стоимость загородного дома составит 25 470 рублей, а таунхауса — 17 570.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где стоимость бронирования дома в среднем составит 39 670 рублей, а таунхауса — 24 тыс. рублей.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал самые выгодные с финансовой точки зрения месяцы для аренды жилья в 2025 году. По его словам, это январь, июнь и июль, так как в эти месяцы цены на съёмные квартиры обычно снижаются.

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