Дело об убийстве в Донецке военкора Sputnik Бентли рассмотрят в закрытом режиме

Уголовное дело об убийстве в Донецке военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли будет рассмотрено в суде в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста Дмитрий Ульянов.

«Суд пришёл к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения», — уточнил он.

В конце сентября следователи завершили предварительное расследование убийства Бентли.

Установлены четверо подозреваемых, на них заведены уголовные дела, в том числе за превышение полномочий и укрывательство преступления.

В апреле жена Бентли рассказала RT о его пропаже в Донецке.

Позже главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли.