Дело об убийстве в Донецке военкора Sputnik Бентли рассмотрят в закрытом режиме
- РИА Новости
«Суд пришёл к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения», — уточнил он.
В конце сентября следователи завершили предварительное расследование убийства Бентли.
Установлены четверо подозреваемых, на них заведены уголовные дела, в том числе за превышение полномочий и укрывательство преступления.
В апреле жена Бентли рассказала RT о его пропаже в Донецке.
Позже главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли.