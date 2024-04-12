RT в Telegram
Подпишись

Жена корреспондента Sputnik Рассела Бентли рассказала RT о его пропаже в Донецке

Корреспондент Sputnik Рассел Бентли пропал в Донецке

Короткая ссылка
Корреспондент Sputnik Рассел Бентли пропал в Донецке, его жена рассказала RT детали исчезновения супруга.
Жена корреспондента Sputnik Рассела Бентли рассказала RT о его пропаже в Донецке
  • Gettyimages.ru

По её словам, 8 апреля он был в Петровском районе города, неподалёку от места обстрела ВСУ. Прилёт пришёлся по частному сектору и автобазе.

«Рассел принял решение поехать узнать, нужна ли его помощь раненым, и больше на связь с ним выйти не удалось. Поиск продолжается», — поделилась она.

Последний материал корреспондента был посвящён применению химоружия солдатами ВСУ. Как уточнила супруга, он не успел его опубликовать.

По данным RT, по факту исчезновения Рассела возбуждено уголовное дело.

64-летний американец находится в Донбассе с 2014 года. Тогда же вступил в ополчение, взял позывной Техас. В 2021 году получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что сотрудники луганского филиала ВГТРК попали под обстрел Вооружённых сил Украины на Кременском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить