Жена корреспондента Sputnik Рассела Бентли рассказала RT о его пропаже в Донецке

Корреспондент Sputnik Рассел Бентли пропал в Донецке, его жена рассказала RT детали исчезновения супруга.

По её словам, 8 апреля он был в Петровском районе города, неподалёку от места обстрела ВСУ. Прилёт пришёлся по частному сектору и автобазе.

«Рассел принял решение поехать узнать, нужна ли его помощь раненым, и больше на связь с ним выйти не удалось. Поиск продолжается», — поделилась она.

Последний материал корреспондента был посвящён применению химоружия солдатами ВСУ. Как уточнила супруга, он не успел его опубликовать.

По данным RT, по факту исчезновения Рассела возбуждено уголовное дело.

64-летний американец находится в Донбассе с 2014 года. Тогда же вступил в ополчение, взял позывной Техас. В 2021 году получил российское гражданство.

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