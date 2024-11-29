RT: в кузбасской семье, где издевались над ребёнком, воспитывают ещё двоих детей

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В семье из Кемеровской области, где издевались над 12-летним ребёнком, воспитываются ещё двое детей.
RT: в кузбасской семье, где издевались над ребёнком, воспитывают ещё двоих детей
  • Gettyimages.ru

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, это девочка 2021 года рождения и мальчик, родившийся в 2023 году. Их отец — сожитель матери. Этих детей родители не трогали.

Сейчас их поместили в соцучреждения. Во время суда мать плакала и просила оставить её на свободе.

Как сообщает АБН24, узнать об издевательствах над ребёнком удалось благодаря тому, что 12-летний мальчик целенаправленно покинул свой дом из-за истязаний.

Ранее в прокуратуре Кемеровской области RT рассказали, что женщину и сожителя заключили под стражу до 27 января 2025 года.

Как рассказал источник RT, мальчика в Кузбассе заставляли есть стиральный порошок и сломали ему ногу кочергой. Жестокость к нему проявлял в основном сожитель женщины, но она всё знала и не предпринимала никаких действий.

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