Суд арестовал мать мальчика из Кузбасса по делу об истязании

Суд в Кемеровской области принял решение отправить под стражу мать 12-летнего мальчика, над которым издевались дома.

Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, её арестовали до 27 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что СК Кемеровской области предъявил обвинения женщине по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию 12-летнего сына и о его истязании.

Как рассказал источник RT, мальчика в Кузбассе заставляли есть стиральный порошок и сломали ему ногу кочергой. Жестокость к нему проявлял в основном сожитель женщины, но она всё знала и не предпринимала никаких действий.