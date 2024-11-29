Суд арестовал мать мальчика из Кузбасса по делу об истязании

Короткая ссылка
Суд в Кемеровской области принял решение отправить под стражу мать 12-летнего мальчика, над которым издевались дома.
Суд арестовал мать мальчика из Кузбасса по делу об истязании
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, её арестовали до 27 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что СК Кемеровской области предъявил обвинения женщине по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию 12-летнего сына и о его истязании.

Как рассказал источник RT, мальчика в Кузбассе заставляли есть стиральный порошок и сломали ему ногу кочергой. Жестокость к нему проявлял в основном сожитель женщины, но она всё знала и не предпринимала никаких действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить